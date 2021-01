En el primer programa de " MasterChef Celebrity" en 2021, Vicky Xipolitakis aprovechó su presencia en la gala de eliminación para manifestarse públicamente y expresar un profundo mensaje.

La concursante ingresó al salón con una vestimenta realizada por ella en donde incorporó palabras como "salud, familia, amigos, trabajo, felicidad y justicia". Fue esta última la que llamó la atención entre los televidentes ya que interpretaron que se trataba de una indirecta para Javier Naselli, su expareja y padre de su hijo Salvador Uriel.

Durante 2020, la Justicia desestimó las denuncias por violencia de género y psicológica que la ex vedette había realizado contra el empresario. Incluso ella lo acusó de no cumplir con la cuota alimentaria del pequeño. Sin embargo, tiempo atrás, Naselli sostuvo en cuanto a lo económico: "Yo cumplo perfectamente con todo lo que la ley ha mandado, y pago todo lo que tengo que pagar para mi hijo, pero no tengo por qué mantenerle a ella ningún tipo de estilo de vida".

.

A su vez, reveló que no ve a su pequeño por culpa de la mediática: "Siento que han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver. Hace tiempo que estoy en esta lucha intentado poder establecer el vínculo, que él tenga una identidad, que pueda ejercer sus derechos de ver y conocer a su papá".

Javier Naselli acusó a la Griega de impedirle ver a su hijo.

La que también intervino fue la abuela del pequeño, Teresa, quien escribió una sentida carta para su nieto. "Feliz cumple Salvador, prometo un día darte un abrazo grande y dejarte saber que todo lo que tu familia del lado paterno te ama. Mi querido y adorado nietito, deseo estar con vos en tu segundo cumpleaños. En el primero solo te vi en revistas, televisión y todos los medios. Entonces me dije, ‘en el segundo voy a estar a tu lado’, y otra vez no es así", expresó.