" MasterChef Celebrity" llevó este jueves a las figuras de la farándula argentina al pasado con fotografías de su infancia y despertó la emoción al proponerles que realicen una preparación que les recuerde a sus primeros años de vida.

Sin embargo, una de las historias que más conmovió a todos fue la de El Turco García. "Me hace recordar mucho a (Villa) Fiorito, a (Villa) Lugano. Vivía en una casa de chapa, no tenía baño. Tenía El Riachuelo al lado y, bueno, hacíamos en un pozo las cosas. Era muy pobre, pero tuve una infancia feliz. Y hoy el presente de estar acá, después de todo lo que pase y que ya saben, soy un agradecido de la vida", relató conmovido al ver su foto de pequeño.

.

"¿Crees que ese niño está feliz del adulto que sos hoy?", indagó el conductor Santiago del Moro. "Yo creo que si", respondió seguro. "Mirar para atrás es no querer progresar, pero si hay que mirar por el espejito retrovisor para no cometer los mismos errores", acotó en el detrás de escena.

A la hora de cocinar, el ex futbolista optó por hacer las clásicas milanesas y le agregó salsa blanca y queso. Además, sumó puré y huevo frito para completar el plato. "Cuando comíamos milanesas era como que cumplía los años alguien. Mi mamá hacía una milanesa común, pero era un festejo", se sinceró al ser consultado por el jurado sobre su preparación.

Y agregó: "Si yo tengo que hacer este plato de chico, usábamos tres litros de agua, un caldo de gallina y cuatro fideos moñitos... uno para cada uno". De todos modos, aseguró que se enorgullece de ese origen humilde: "Lo disfruté todo porque era el esfuerzo de mis viejos".

En las devoluciones, el jurado llenó de elogios el plato de García: "Para llorar a lo loco". "Cuando comíamos milanesa, que comíamos una vez por mes. Era como un festejo, porque mi viejo cobraba el medio aguinaldo o algo, sino era fideos y mortadela. No quiero presionar con esto, pero desde que estoy acá creo que es el mejor plato que hice", manifestó al presentarlo ante los jurados.

"Me cuesta llorar, yo lloro solo porque me da vergüenza", advirtió tras ver que sus compañeros se mostraban muy emocionados al recordar sus infancias y la comida hogareña. No obstante, ante los elogios de los chefs, El Turco no pudo evitar quebrarse. "La verdad estoy re emocionado", cerró visiblemente movilizado.

Como broche de oro, el jurado "rompió las reglas" y decidió que García suba al balcón junto a El Polaco tras ser los dos mejores platos de la noche. Esto significa que ambos se salvaron de la gala de eliminación del próximo domingo.