En el transcurso de la competencia, la buena onda de Sofía Pachano con algunos de sus compañeros en " MasterChef Celebrity" despertó varios rumores de romance. En un principio se la vinculó con el Mono de Kapanga y luego hasta con Eial, hijo de Roberto Moldavsky.

Sin embargo, la "Pachanita" se encargó de desmentir todos los trascendidos a través de una publicación en Instagram en una foto junto a su perro: "Me vienen inventando romances y no la pegan eh. Apolo ya tiene padre, tranqui". Pero en medio de su viaje a México para estar con su novio, un nuevo dato revela un insólito acercamiento con El Polaco.

.

Días atrás, el cantante de cumbia enfrentó una fuerte crisis de pareja con su novia, Barby Silenzi. Si bien los tortolitos se reconciliaron, durante el breve impasse se alimentó el rumor de un affaire entre el músico y la hija de Aníbal Pachano.

En ese sentido, en la tarde de este lunes, fue Marcelo Polino quien detalló un curioso encuentro que habrían tenido ambos participantes del reality. En un picante ida y vuelta en "Cortá por Lozano" con Analía Franchín como invitada, el periodista soltó: "Me llega un dato, a ver si me corroborás vos, Anita de mi corazón... que la ‘Pachanita’ le habría dado algunas clases de cocina en su departamento al Polaco”.

En ese momento Franchín se quedó muda por unos instantes y su silencio fue interpretado como una rotunda respuesta. De todas formas, luego aclaró: "No me consta. Él mejoró mucho el nivel. Quizás es por la clase. Igual son reamigos y no está mal que le enseñe. Yo practiqué algo con Sofi por videollamada".

"No me consta que hayan tenido algo", cerró la mediática con intenciones de licuar los chimentos sobre el supuesto romance entre sus compañeros.