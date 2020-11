Luego de haber cumplido las dos semanas de aislamiento tras haber dado positivo en coronavirus, Vicky Xipolitakis regresó a " MasterChef Celebrity". "Volvió la Vicky con todo", expresó a pura alegría al ingresar al escenario principal del reality de cocina.

"La verdad que salí con esa fuerza de madre, que estaba sola con el bebé (su hijo Salvador Uriel). Es un virus fuerte, pero le ganamos al virus y ahora estamos acá para dejar todo. Amo este lugar, me hace feliz MasterChef", manifestó ante el jurado y el conductor, Santiago del Moro.

Consultada por el presentador sobre el desempeño de Christian Sancho, su reemplazante, la Griega comentó: "Sí, agradezco a Christian. Me escribía y me decía 'estoy dejando todo'. Y yo le dije 'por favor, cuida mucho ese lugar porque es muy importante para mi'".

"¿Quién te contuvo?", indagó Del Moro cuando pasó a visitarla por su mesada. "Solita", respondió ella. "¿Y tu familia?", volvió a preguntarle y ella aclaró convencida: "Sí, por teléfono. Pero mis papás son de riesgo, así que no pudieron venir. Sola con mi hijo y para adelante".

Y continuó: "Estas dos semanas fueron muy duras. Aunque me sentía muy mal, siempre me tuve que sentir muy bien por mi bebé. Me dio miedo porque no sabía qué podía llegar a pasar porque es un virus que tiene mucha fuerza, yo siempre le gano a todos los virus. Me siento una luchadora de la vida, todo con garra se puede".

Sin embargo, no todo fue color de rosa para la mediática ya que ante la ausencia de Germán Martitegui, también por haberse contagiado Covid-19, tuvo que enfrentarse a la implacable Dolli Irigoyen, quien no le dejó pasar nada y le marcó todos sus errores.

De todos modos, Vicky coronó la noche cuando reveló una remera estampada con el rostro de Martitegui y un corazón a su alrededor. "Hola Vicky, ¿no lo extrañas a Germán?", consultó Irigoyen al degustar la preparación de la vedette para luego darle su devolución.

"Sí, lo extraño. Quiero hacer este minuto para Germán que no esta y quiero que sepa que esta presente, esto es para Germán", manifestó mientras se quitaba el delantal para dejar al descubierto su romántico gesto. "Ojalá se recupere pronto, es mi cábala de esta noche", cerró. ¡Cuánto amor!