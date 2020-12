Rocío Marengo volvió a " MasterChef Celebrity" luego de atravesar satisfactoriamente el repechaje y dejó bien en claro que no tenía pensado andarse con medias tintas. Y así lo demostró este martes cuando desplegó su costado más competitivo y no tuvo piedad con sus compañeros.

A la hora de recibir las devoluciones, Marengo no recibió de la mejor manera las críticas del jurado y aprovechó para pegarle a dos concursantes: Leticia Siciliani y Fede Bal. Santiago del Moro le dijo que le faltó "power" a su preparación y la modelo arremetió sin filtro: "Me faltó traer otra cara porque acá me parece que hay favoritismos. Sí, porque la verdad que si Leti viene sin ganas o Fede viene sin ganas, la verdad que a mi no me importa. Pero si a la hora de venir van a ser 'pobrecitos', porque están bajoneados y les miran con el ojo amplio y a mi son tan puntillosos, cuesta mucho", aseguró.

.

"A mi realmente los platos de mis compañeros y las devoluciones a mis compañeros no me importan", reafirmó picante en el detrás de escena. "Rocío, ¿de verdad?", indagó Bal, perplejo por la reacción de su compañera. "¿Conmigo fueron así de fáciles? Me están matando desde que empezó", acotó el hijo de Carmen Barbieri.

A lo que Marengo explicó: "Bueno, capaz vos no te das cuenta, pero uno la viene remando mucho y veo como juzgan, no es tan parejo".

"Te fuiste y venís un poco enojada, Roció. Pero tampoco tirar mala onda a tus compañeros ¿Yo favorito? ¿Favorito de quién? Todos los domingos vine. No voy a entrar en esta pelea innecesaria", manifestó Fede en el backstage, indignado por los dichos de la vedette. "Voy a tener que seguir jugando, qué voy hacer", concluyó la polémica concursante.