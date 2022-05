Luego de haber ganado el Martín Fierro de Oro por " MasterChef Celebrity", Damián Betular y Germán Martitegui se mostraron muy contentos y se emocionaron por su logro. Asimismo, recordaron a su amigo, Donato de Santis que no pudo asistir a la celebración ya que se encuentra en Italia.

Luego de todos los festejos correspondientes, el pastelero fue entrevistado por Germán Paoloski en "No es tan tarde". Allí mostraron un tape donde se le consultó al papá de Lorenzo y Lautaro si tiene el contacto de WhatsApp de su colega y dijo: "Sí, lo tengo como contacto y no dice Damián, dice otra cosa que no te puedo comentar".

.

De fondo, se podía escuchar a Damián Betular pidiéndole que no diga nada, pero segundos más tarde Germán Martitegui reveló el apodo y dijo: "Lo tengo agendado como Queen B". Cuando regresaron al piso, el conductor le consultó a su invitado si él también lo tenía agendado de una manera especial y dijo que sí.

Se le preguntó cuál era el apodo elegido para el cocinero y dijo: "Rodilla", en referencia a su calvicie. Por el momento, se puede ver ver a los jurados en " MasterChef Celebrity: La Revancha".

Los jurados de " MasterChef Celebrity".

De todas formas, el domingo 15 de mayo Santiago del Moro confirmó que habrá una cuarta temporada de " MasterChef Celebrity" y será emitida en el 2023. A pesar de que todavía no se sabe mucho, están todos expectantes por nuevas noticias.

