Luego de una dura competencia, Claudia Villafañe se impuso sobre Analía Franchín en la gran final de " MasterChef Celebrity" y se alzó con el trofeo acompañada de un caluroso aplauso de los ex competidores que la acompañaron durante tres meses en las cocinas más famosas del mundo.

Si bien durante la emisión final los jurados reconocieron que las presentaciones de ambas finalistas habían sido muy parejas, no quedó claro cuáles fueron los elementos que los ayudaron a definir a "La Tata" como la campeona.

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui se mostraron muy conformes con los resultados del menú que eligió tanto la empresaria como la periodista. Y eso quedó demostrado en los elogios que recibieron antes de despedirse del aire. Pero a la hora de dar las devoluciones no incluyeron tantos detalles sobre el por qué la balanza se inclinó a favor de Villafañe.

Por eso, Franchín cuestionó la elección de los jueces y reveló: "No tengo idea por qué no gané, no lo sé. Me faltó conocer el por qué de su elección. Frente a las devoluciones que fueron perfectas y parejas. Capaz es algo que me faltó saber en el programa".

Los tres jurados de " MasterChef Celebrity".

Luego de su descargo, Betular habló en "Por si las moscas" y brindó detalles acerca de la decisión del jurado en la gala del lunes. "Las sutilezas eran mínimas, con el puntaje de los tres la ganadora fue Claudia", reconoció.

Y aclaró: "A Claudia la conoce el mundo entero, cuando te explica cómo le cocina a sus hijas, te hace olvidar ese nombre. Era como estar hablando con una amiga de mi mamá, es de esas personas muy empáticas y solidarias con sus compañeros, se veía cómo era eso, lo que generaba ella, trataba de ayudar siempre".