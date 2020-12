La gala del lunes en " MasterChef Celebrity" fue una de las más emotivas desde el inicio de la competencia gastronómica ya que Claudia Villafañe rompió en llanto frente a las cámaras.

Si bien la ex esposa de Diego Maradona se desempeña en el reality de cocina como una de las mejores compañeras entre los participantes y hasta varios la tratan como "la mamá del grupo", siempre trató de no mostrar sus emociones en el programa.

Sin embargo, como invitada especial al certamen, Florencia Peña logró emocionar hasta las lágrimas a Villafañe con la sentida devolución que hizo de su plato. La actriz se convirtió por una noche en una integrante más del jurado de expertos del ciclo junto a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis y sus palabras hacia Claudia cautivaron a todos.

"Me encantan las empanadas fritas y verte acá. Me encanta que la gente te pueda conocer a vos", expresó la conductora de "Flor de Equipo" mirando de frente a la madre de Dalma y Gianinna. "A mí también eso me gusta porque ven a otra Claudia que es la real. ¡No me hagas llorar!", soltó Claudia con la garganta quebrada.

Mientras que Flor continuó: "Te veía cocinar y siento que tenés como un exceso de responsabilidad, que me parece que eso tiene que ver con tu vida. Esa cosa de que todo te tiene que salir bien y que si vas a cocinar la empanada te tiene que salir bien y tenés que llegar a tiempo. Y que no podés fallar porque 'Claudia no puede fallar'. Y sí podés fallar, Claudia".

Flor Peña volvió a ocupar el rol de jurado en " MasterChef Celebrity".

"Yo no soy chef, pero a mí me encantó tu empanada. Más allá de a dónde llegues con el certamen, a mí me gusta verte a vos; es re lindo verte acá, sos la madre de todo este certamen y una hermosa mujer", cerró y el estudio se llenó de emoción.

Después, la participante habló en el detrás de escena y aseguró: "Flor me dice las palabras justas porque es lo que me pasa, es la verdad. La frustración tengo que sacarla de mi vida. A partir de hoy esa palabra no va a existir más en mi vida".