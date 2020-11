Carola Reyna y Boy Olmi son una de las parejas más queridas de la farándula y en los últimos tiempos el actor también se metió en el corazón de los argentinos gracias a su participación en " MasterChef Celebrity", tanto por su talento para la cocina como por su carisma y estilo descontracturado para interactuar con sus compañeros y jurado.

Es por ello que para conocerlo un poco más en profundidad, muchos buscaban la palabra de su esposa, Carola Reyna, que habló sobre el cariño que genera Olmi en los seguidores del programa: "Me siento halagada, pero tampoco me doy por aludida, porque si no lo tengo que encerrar y atar a la silla. Yo lo conozco tanto que no me sorprende lo que pasa con Boy, la gente lo sigue descubriendo".

En charla con Catalina Dlugi en el programa radial "Agarrate Catalina", luego reveló que "aparece su alma a pesar del formato, pero tampoco es fácil, está muy agotado, muy estresado, es muy grande el nivel de exigencia, él cocina más con lo que es él que con una receta. Sufre mucho, pero después averiguas y sufren todos". La actriz expresó que "vemos el programa y no encuentro nada que criticarle, yo no podría estar ahí ni un minuto, no lo critico porque está haciendo todo muy genuinamente y muy bien, muy amorosamente". Y cerró sobre la repercusión que tiene "MasterChef": "No sabés lo que es la gente por la calle, cómo lo quieren".