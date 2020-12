Este domingo en la gala de eliminación de " MasterChef Celebrity", Analía Franchín sorprendió al presentarse en el reality con baja presión. Pese a su preocupante estado, la participante decidió estar en el certamen y luchar por su lugar con uñas y dientes.

"A Analía le hemos alcanzado una silla y una campera", anunció preocupado el conductor Santiago del Moro. Y preguntó: "¿Estás en condiciones de cocinar?".

Mientras que la periodista, con una sonrisa y entre un juego de palabras en el que dijo la frase de una de las canciones más populares de "Queen", manifestó: "Yo voy a intentar todo. Don't stop me now. (No me paren ahora)".

Y agregó con picardía: "Me trajeron una silla como a una señora mayor y una camperita. Quedé ahí esperando sentirme mejor".

Para esta competencia, Franchín se enfrentó con Claudia Villafañe, Belu Lucius, El Polaco, Leticia Siciliani, Sofía Pachano, Vicky Xipolitakis y el Mono de Kapanga. ¿Podrá asegurarse su lugar en " MasterChef Celebrity"?