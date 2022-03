La participación de Paula "Peque" Pareto, Mery del Cerro, Catherine Fulop, Denise Dumas, Mica Viciconte y Juariu en la gala de eliminación del domingo de " MasterChef Celebrity 3" no era una sorpresa para los espectadores, pero la de Malena Guinzburg y Tomás Fonzi sí.

A pocas semanas de la gran final, los participantes, que fueron los que se llevaron las estrellas en la semana, debieron competir entre ellos para obtener el beneficio de subir al balcón. Para eso Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular les explicaron el desafío.

En 10 minutos tuvieron que preparar unas papas pay a caballo con tres huevos fritos. "No se van a perdonar huevos mal hechos, papas aceitosas y falta de voluntad", sostuvo firme Germán Martitegui.

Pasado el tiempo los participantes presentaron sus platos y uno se obtuvo la victoria. "El ganador de la prueba de desempate que sube directo al balcón es Malena Guinzburg", manifestó Martitegui. "No lo puedo creer, pero lo que más me divierte, es que el jurado no lo puede creer", soltó divertida la actriz.