Mientras se graba el final de "Bake Off 2021" entre mañana y el lunes en los estudios realizados en Pilar, se van cerrando los contratos de "MasterChef Celebrity 3". En forma oficial ya firmaron Peque Paretto, Cathy Fulop, Charlotte Caniggia y Gastón Soffritti, todos ya mencionados entre los diez conocidos. Se suma uno más que no firmó pero va a estar, el Negro Enrique, campeón del '86 y amigo de Diego Maradona (no pueden faltar el deporte y Diego), que hará tándem con Titi Fernández. Van sumando concursantes y ya tenemos sabidos doce; quedan cuatro en gateras.

***

Tiene sentido para Marcelo Tinelli grabar dos de los programas de la semana próxima, salvando así el feriado del lunes. De paso, disfruta y se relaja en su casa de Nordelta con Guillermina, Lolo y los más grandes que vayan. Por otra parte, esta noche en "ShowMatch. La Academia" ahora sí va el favorito Cachete Sierra con Fiorella Giménez, y coreo de Matías Napp, ex de Flor Vigna, con la bailarina Maitena "Kuky" Romero de 9 años. La performance la juzgarán los elegidos, Ángel De Brito, Pampita, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín. Dicho esto, Piquín puede seguir mientras vaya grabado los viernes, para no suspender la gira. En la lista figuran Celeste Muriega y Maxi Diorio que bailan un tema de Jennifer López con Julieta Ledesma, de 12 años.

***

Tras el éxito de "Brujas" en el Multiteatro, con las actuaciones de Moria Casán, Nora Cárpena, Thelma Biral, María Leal y Sandra Mihanovich, que terminan el 11 de noviembre pero en días se define su vuelven en 2022, podemos confirmar que, para cuando termine esta etapa de la exitosa obra, la Casán ya le dio el sí a Marley, que está al día con los certificados de su vacunación completa para viajar a Las Vegas. En este regreso de "Por el mundo" al exterior tras la pandemia, Moria es la segunda invitada del conductor para recorrer un sitio tan extraordinario como la capital del juego. Allá irá, si Dios quiere.

***

El domingo 17 se despide de la temporada 2021 "Art", en el Multiteatro, con Pablo Echarri, Mike Amigorena y Fernán Mirás, dirigidos por Germán Palacios y Ricardo Darín. Fernán Mirás tuvo que ajustar sus horarios para el teatro y las grabaciones de "Diciembre 2001", basado en el libro de Miguel Bonasso, en donde interpreta a Chacho Álvarez, Luis Machín se caracteriza como Domingo Cavallo y César Troncoso es Eduardo Duhalde; y su mujer Chiche, es Alejandra Flechner. Va a llamar la atención los políticos que brillan por su ausencia y fueron fundamentales en la debacle de Fernando de la Rúa.

***

Tras su confirmación en la segunda temporada de "Los protectores", Jorgelina Aruzzi -quien está grabando "El primero de nosotros" para Telefe- tendrá que empezar con la promoción de la película "Ex Casados", que rodó con Roberto Moldavsky, dirigidos por Sabrina Farji. Trabajan en participaciones especiales Liz Solari, Campi, Michel Noher y Gabriel Corrado. Piensan estrenarla en unos días más. A esto le se suma que estará a cargo del libro teatral-musical para Griselda Siciliani, en el que además compartirá la dirección artística con Carlos Casella, quien esta vez no hará dupla con Gri. Se la juegan en el verano porteño. Jorgelina es muy talentosa.

***

Luego de estrenar en el espacio Delicias (carpa para 1.800 espectadores) en Madrid con "Kinky Boots", el director Ricky Pashkus está volviendo el próximo 25 a Buenos Aires. Tuvo una gran recepción luego de reunir a 30 "drag queens" muy conocidas en España, que recorrieron la capital en colectivo y recibían al público en la función. De los argentinos asistieron al debut Darío Grandinetti y Pastora Vega, el futbolista brasileño Marcelo Vieira (real Madrid), coterráneo del protagonista Tiago Barboza; Fer Dente, Laura Laprida (instalada con papeles allá) con su marido, Oscar Martínez, y los que estaban de paso, como Benjamín Vicuña.

***

Curiosidades del rating: los dos programas más vistos del miércoles, "Doctor Milagro", 16.2 puntos de promedio, y "Bake Off", 13.2, que compitieron con "La 1/5/18", 11.3; "ShowMatch. La Academia", 8; "Los mammones", 2.6; "Intratables", 1.8; "La hora exacta", 1.4; "Fuego amigo", 0.8; "Peter Capusotto", 0.4 y "Sin tetas no hay paraíso", 0.3. La mayor audiencia en América, "Intrusos", 3.0; en la TV Pública, "Cocineros argentinos", 1.5; en Canal 9, "Bendita", 5.2, y en Net TV, "Editando tele", 0.6. El versus "Pasapalabra", 9.4, y "100 argentinos dicen", 7.9, y antes "Cortá x Lozano", 8.4, y "Match Game", 5.0. En tanto, la competencia "Telefé Noticias", 11.7, frente a "Telenoche", 7.6. Telefé ganó el día con 10.3, superando a su competidor en 3.2 puntos. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.