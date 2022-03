Desde que comenzaron los realities de cocina en Telefe, los jurados de las competencias adquirieron mucha popularidad. Incluso se convirtieron en una cuestión clave para que los televidentes opten por mirarlo cada noche, lo que sucede en " MasterChef Celebrity 3" con el trío que se encarga de evaluar a los famosos.

Una parte muy importante en el desafío del martes en el programa tenía que ver con los jueces, aunque no de manera directa. Los participantes debían tirar una moneda de gran tamaño al aire para saber si debían robar ingredientes o recibir nuevos. Lo llamativo es que dicha ficha tenía dos caras: de un lado el logo de la competencia y del otro los rostros de los jurados.

Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis no pasaron desapercibidos y causaron las risas de las celebridades, principalmente por parte de Mica Viciconte. "Perdón, no entiendo el chiste", expresó con total seriedad el primero de los jueces mencionados. "Me parece un poco fuerte que estén las tres caras en la moneda", se sinceró sobre su reacción la modelo.

Los jurados de " MasterChef Celebrity 3".

Lo cierto es que cada celebridad que tuvo que arrojar la moneda realizó una mueca de sonrisa por los rostros que aparecen en una de las caras. Está claro que las diferentes maneras del jurado hace que tengan distintos seguidores, aunque coinciden en que son muy populares, algo que se refleja en sus redes sociales.

Mientras tanto, se viven momento decisivos en " MasterChef Celebrity 3". Solo quedan en carrera Mica Viciconte, Peque Pareto, Denise Dumas, Tomás Fonzi, Juariu y Mery del Cerro, por lo que el nivel de exigencia está muy alto y no permite distracciones.