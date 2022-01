Tras estar ausente en " MasterChef Celebrity 3" durante una semana por contagiarse coronavirus, Joaquín Levinton regresó a la competencia y fue directo a la gala de eliminación. ¿El motivo? Su reemplazo y amiga, Ernestina Pais, no cumplió con los objetivos y llevó al músico a defender su participación.

"Tu amigo Levinton te llamó, y está ofendido, está enojado porque vos lo ibas a sacar del domingo", le dijo Santiago del Moro días atrás a la periodista. Al respecto, ella contestó: "Lo peor de todo es que me pone presión. Él me dijo que no tenía la vara alta conmigo, pero que igual creía que lo podía salvar".

Ahora, el rockero volvió a ocupar su lugar y tuvo unas sorprendentes palabras: "Este es mi regreso a las hornallas, así que contento".

Pero al ser consultado por el conductor sobre su reemplazo, Levinton expresó: "Es una gran amiga. Me dijeron que hizo terrible quilombo".

