Joaquín Levinton, Catherine Fulop, Mica Viciconte, Paulo Kablan, Denise Dumas y Tomás Fonzi son los mejores de " MasterChef Celebrity 3" y están compitiendo en la “semana dorada” para definir quién se lleva el delantal ganador.

Para sumarle competitividad a esta nueva prueba, el equipo de producción invitó a El Polaco, quien participó en la primera edición del programa, para que además de ayudar a los famosos en la cocina también tuviese que cantar algunos temas.

Con el objetivo de cocinar varenikes, un plato típico de Polonia y una de las especialidades del artista, Ezequiel Cwirkaluk se encargó de ayudarlos tanto con los ingredientes como con el procedimiento, ya que no contaban con la receta.

El Polaco fue un nuevo invitado a " MasterChef Celebrity 3".

Entonces, el cantante de Turf celebró el plato por realizar y aseguró que es "su especialidad". Sin embargo, parece que tuvo algunas dificultades al momento de cocinarlo y explicó lo sucedido: “Esto está raro. La masa está un poquito pegoteada". Entonces, El Polaco se acercó y quiso saber si había seguido los pasos a cumplir: hacer dos masas por separado para después unirlas.

.

“Sí, estoy allá con la papa hervida y mezclé todo acá”, confirmó el participante de "MasterChef Celebrity 3". "Pará, ¿en uno hiciste el huevo con la papa y en el otro hiciste el agua hirviendo con la harina? ¿Los mezclaste uno por uno y después los mezclaste a los dos?”, insistió el novio de Barby Silenzi.

Ante la afirmación del rockero, Cwirkaluk explicó que tenía que agregarle más harina. A pesar de las buenas intenciones, a Levinton no le gustó nada: “Me da la sensación de que en realidad me está diciendo cualquier cosa El Polaco”.

El Polaco y Joaquín Levinton discreparon en " MasterChef Celebrity 3".

“¿Entonces le falta un poco de harina?”, repreguntó el lider de Turf. “No, ¡le falta un montón!”, replicó Damián Betular, a lo que El Polaco sumó: “Y amasar”. En las entrevistas del detrás de escena, Joaquín mantuvo su opinión sobre el cantante: “A Damián yo le tengo mucha más confianza porque somos colegas”.

Después, como parte del desafío, cada participante debió subirse a un escenario y cantar junto a El Polaco. Mientras que algunos famosos, ya sea Denise Dumas o Paulo Kablan, no tuvieron la mejor de las presentaciones, Joaquín Levinton la rompió y cerró la grieta con su colega: “Me toca a mí cantar y creo que es un momento para el deleite de la gente. Me gusta la onda que se genera con El Pola. Lo resulto en cuatro palabras: tre-men-do-vich”.

" MasterChef Celebrity 3": Joaquín Levinton y El Polaco cantaron juntos.

¡Mirá el picanteo entre Joaquín Levinton y El Polaco!