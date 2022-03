" MasterChef Celebrity 3" tiene en Malena Guinzburg una gran cuota de humor gracias a los chistes que agrega en cada emisión que participa. Más allá de que no siempre está acompañada por las preparaciones correctas, Santiago del Moro disfruta de sus conversaciones.

Además, la comediante tiene una particular relación con Juariu. La periodista, a diferencia suya, está desde el comienzo del programa y comenzaron una rivalidad que incluye muchas risas junto a sus compañeros. Si bien la ex panelista de "Bendita" no estuvo en la velada del martes, ella la recordó de una distintiva manera.

.

Durante su visita a la cocina de Malena, Del Moro le sugirió una idea para mejorar su rendimiento que estaba en un momento crítico. "¿Sabés a quién le tenés que rendir tributo? Invocala a Juariu", le comentó el presentador por el ida y vuelta que mantienen las dos celebridades.

Malena Guinzburg en " MasterChef Celebrity 3".

"Es nombre de bruja Juariu, digamos todo. ¿Qué diría de mí hoy? Que sería el peor plato", agregó la humorista a modo de aportarse suerte para acercarse al balcón. Sin embargo, allí sumó una particular imitación de la tucumana. "Si, changa. ¡Má vale, changa!", lanzo entre risas en complicidad con el conductor.