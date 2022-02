Si bien hay mucha exigencia en " MasterChef Celebrity 3", los participantes siempre encuentran momentos de diversión colectiva aunque no siempre termina bien. Uno de los grandes hitos de la temporada del reality de cocina fue el pedido de casamiento de Paulo Kablan a su pareja después de casi 30 años de convivencia.

El periodista mencionó en la emisión del martes que la fecha pactada será en marzo, por lo que Santiago del Moro comenzó a buscar talentos dentro del certamen para animar la fiesta. Joaquín Levinton accedió a tocar con Turf, Tomás Fonzi y Malena Guinzburg ofrecieron hacer un número de stand up pero la que despertó la atención fue Denise Dumas.

Ante la pregunta del conductor, la esposa de Campi comentó que se ofrecía para bailar en la boda. Sin embargo, mientras realizaba una pequeña muestra de lo que podía hacer con un adagio, se tropezó y cayó al piso de forma aparatosa. "Se cayó en serio", comentó Kablan con cierta preocupación aunque la presentadora se levantó al instante.

Denise Dumas y un preocupante momento en " MasterChef Celebrity 3".

"Juro por dios que esto no está ensayado", comentó Fonzi mientras Dumas estaba tentada sin poder decir palabra alguna. Por último, la participante agregó mientras continuaba con su preparación en su estación: "Che me esguincé, me parece".

Luego de ser eliminada y reingresar en el repechaje, aparece como una de las posibles candidatas para quedarse con el título en el certamen de Telefe. Todavía quedan largas semanas por lo que no puede relajarse con sus platos.