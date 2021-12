" MasterChef Celebrity 3" suele sorprender a sus participantes en cada emisión, aunque a veces esto sucede al revés. El programa del miércoles buscaba, como sucede habitualmente, encontrar a los primeros clasificados para la semana próxima en la competencia.

Está claro que Joaquín Levinton es uno de los personajes más carismáticos del actual elenco. Ya sea por su preparación o sus frases, se destaca entre el resto y divierte a los televidentes. Apenas comenzó la edición del miércoles, apareció en el estudio pero de una manera muy particular junto a otra compañera.

.

Mientras fue vinculado sentimentalmente con Charlotte Caniggia, acudió a la ayuda de Peque Pareto. La judoca lo alzó hasta su estación para sorpresa de todos y explicó: "Está con dolor lumbar, pobre". Esto no terminó ahí, ya que se tuvo que mover en otros momentos de la grabación y estuvo algo limitado.

Para su suerte, Damián De Santo fue el invitado que tuvo el objetivo de ayudar a los participantes. Luego de recolectar algunos productos congelados, el cantante de Turf solicitó la ayuda de su compañera, aunque no la encontró. "Busco a la Peque para ver quien me regresa a mis hornallas y lo encuentro a Damián, quien no dudó en regresarme".

Ambos vivieron un momento divertido y el actor sintió algo de cariño por Levinton. "Dame un beso", le pidió mientras lo cargaba hasta su lugar para comenzar con el trabajo. El artista quiere avanzar en " MasterChef Celebrity 3" y necesita de todo su talento para evitar la gala de eliminación.