" MasterChef Celebrity 3" es uno de los programas más vistos de la televisión. Muchos famosos quieren participar y otros no tanto, como es el caso de Fredy Villarreal. El imitador se encuentra muy concentrado en la obra que está haciendo en Villa Carlos Paz y admitió que rechazó varias propuestas del reality que conduce Santiago del Moro.

En una entrevista que dio para "Intrusos", el actor reveló que cocina muy bien y admitió que había hecho 160 empanadas para que sus invitados coman. Frente a esto, Paula Varela le dijo que tenía que ir a cocina a Telefe y él contestó: "Me llamaron. Es la segunda vez que digo que no, pero por proyectos que ya tenía con antelación".

Fredy Villareal desmintió su romance con Andrea Rincón

Asimismo, habló de su compañera de elenco, con quién lo vienen relacionando hace varios días. A pesar de que ambos hayan dicho que son solo amigos, la prensa no les cree y siguen insistiendo. Además, los dos pasan mucho tiempo juntos y la hija de él está muy contenta con la actriz.

La entrevista la dieron juntos y él confesó que le cocina comida especial para ella ya que no consume harinas. "Ella como no come harinas, experimentamos con harina de mandioca que nunca había hecho empanadas con harina de mandioca", dijo el humorista.

Andrea Rincón y Freddy Villareal desmienten su romance.

Todos en el piso comenzaron a decirle que eso era amor y que se los veía muy bien a los dos juntos, pero ellos siguieron negando su romance.

¡Mirá el video de Fredy Villareal diciendo que se negó a participar en " MasterChef Celebrity 3"!