Después de una semana de mucha tensión en la que los participantes de " MasterChef Celebrity 3" tuvieron que hacer lo posible para ganar la mayor cantidad de estrellas, con el objetivo de evitar la gala de eliminación, Tomás Fonzi, Peque Pareto, Mery Del Cerro, Catherine Fulop, Denise Dumas, Mica Viciconte y Juariu se enfrentaron a un exigente desafío.

Salvada tras un picante enfrentamiento contra Fonzi por consguir las mejores papas pie a caballo con tres huevos fritos en tan solo diez minutos, Malena Guinzburg vio todo el programa desde el balcón de la victoria.

En ese sentido, los tres jurados, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, revelaron el plato a preparar por los famosos concursantes en 70 minutos: una codorniz rellena con una guarnición libre.

La Peque Pareto ayudó a Denise Dumas en " MasterChef Celebrity 3".

Mientras que algunos domaron el manejo del cuchillo para deshuesar el ave, Dumas se mostró muy angustiada por sus intentos fallidos y estalló en lágrimas: “No lo sé hacer, me quedó todo por partes”.

Si bien había manifestado su felicidad a la hora de recibir el desafío, la conductora no logró el mejor desempeño: "Hago codornices ricas, pero a mí deshuesar me cuesta un montón, por el manejo del cuchillo y no soy nada sutil, pero con la Peque lo logré".

La ex judoca y médica la llamó para socorrerla al darle indicaciones: “Vení al lado mío”. Con la ayuda de la Peque, y con Santiago del Moro tranquilizándola ante las cámaras, Dumas logró realizar los cortes necesarios para deshuesar su codorniz. Para sorpresa de todos, la presentadora resultó una de las mejores de la noche junto a Mica Viciconte.

¡Mirá el llanto de Denise Dumas en " MasterChef Celebrity 3"!