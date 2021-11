Catherine Fulop fue una de las participantes que más costó convencer para que esté en las cocinas de " MasterChef Celebrity 3". Ella no quería estar, ya que admitió que nunca había cocinado pero Santiago del Moro, amigo y compañero de trabajo, logró que firmará el contrato.

Como nunca estuvo en contacto con la cocina, fue la primera en ponerse a practicar en su casa. Cuando empezó, se dio cuenta que su horno no era el mismo que el que estaba en el estudio de grabación. Frente a esto, le pidió a su marido si se lo regalaba para el Día de la Madre.

.

En un principio Ova Sabatini le había dicho que no se lo iba a comprar por lo costoso que era, pero luego la sorprendió el domingo 17 de octubre. "Estoy practicando con la cocina que me regalaron para el Día de la Madre", reveló la actriz en "Cortá por Lozano".

Además contó la anécdota de cómo fue todo. "Le dije a mi marido y me dijo: '¿para qué te voy a comprar eso? Eso cuesta un montón de plata. No te la voy comprar'. Y yo, llorando... '¡Pero necesito practicar, qué te cuesta!'... Y él me dijo 'termina MasterChef Celebrity 3 y eso va a acumular polvo en la casa'. Le dije 'bueno, regalámela para el Día de la Madre' y me la obsequiaron'", contó con una sonrisa de oreja a oreja.

Catherine Fulop en " MasterChef Celebrity 3".

Poco a poco, la mamá de Oriana Sabatini va practicando para sorprender al jurado. Cada edición que pasa se ponen más exigentes y exiquisitos con los platos que tienen que armar los participantes. Esperemos que Catherine Fulop esté a la altura de la competencia.