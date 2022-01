La tensión en " MasterChef Celebrity 3" cada vez es mayor, en especial por el avance de los episodios en la competencia. Uno de los programas más complicados ocurren los jueves, ya que los peores de la semana intentan obtener el único boleto que evita la gala de eliminación de los domingos. La Tigresa Acuña no se pudo destacar y tuvo un picante intercambio con los jurados.

Si bien el nivel promedio no fue positivo, teniendo en cuenta las devoluciones del jurado, la boxeadora no obtuvo la evaluación que esperaba de su preparación. Como si fuera poco, una de las particularidades de la jornada es que tuvieron que intercambiar sus ingredientes con un compañero a la azar y esto le agregó dificultad.

Durante su devolución, mencionó que con Germán Martitegui tienen una relación de amor y odio pero la velada de "MasterChef Celebrity 3" mostró que no había buen humor en el estudio. "¿No te gustó nada?", consultó ofuscada la deportista al juez y obtuvo un rotundo no, por lo que no terminó ahí. "Nunca le gusta nada así que no es sorpresa para mí", lanzó mirando a Santiago del Moro.

La Tigresa Acuña muy picante contra sus compañeras en " MasterChef Celebrity 3".

Ante la sincera crítica de Martitegui, intentó explicar sus dichos pero fue a fondo contra sus compañeras. "Trato de buscarle la vuelta y reírme un poco porque sino lloro. Yo no lo hago pero las chicas que lo hacen les ha ido muy bien", comentó. Ante la aclaración del conductor de que se debía a su rendimiento en la cocina, la Tigresa Acuña respondió: "No sé. No las veo acá. Mery del Cerro, Catherine Fulop, lloran siempre y no las vi acá".

Esto podría generar una fuerte interna dentro de " MasterChef Celebrity 3" que mantenía una gran armonía desde que comenzó. Incluso la boxeadora tuvo un pequeño cruce con Joaquín Levinton al acusarlo de hablar mal de los platos del resto.