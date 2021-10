"Otra vez somos semillero de talentos. Nosotros somos un equipo chico y después vienen y se los llevan por el poder del dinero", expresó Beto Casella días atrás luego de que Juariu, su ahora ex panelista de "Bendita", sea contratada para " MasterChef Celebrity 3".

La evolución de la periodista puso contento al conductor. Sin embargo, no ocultó su molestia por el trato de la producción de Telefe: "Se ve que en el ámbito de la comida la educación y la cortesía no existen. Me extraña porque en general se maneja así, no es que no voy a dormir por esto, pero en el código de la tele es así".

Tras el furioso descargo del presentador, Santiago del Moro habló al respecto y apoyó a Casella. Al respecto, en diálogo con "Implacables", dijo: "Mirá, yo no lo llamé a Beto porque es cierto, como dice él, estas cosas se hablan con tiempo".

.

"Según tenía entendido, cuando me contaron que ella iba a estar, que fue hace muy poquito, yo pregunté y me dijeron que va a estar en Bendita también, que seguía con las dos cosas", indicó el conductor del certamen gastronómico que se verá desde noviembre próximo.

Por último, reconoció: "Después a último momento no sé qué pasó. Es cierto, como dice Beto, estas cosas se dicen antes y se hablan".

¡Mirá el video de Santiago del Moro y Beto Casella por " MasterChef Celebrity 3"!