Hay emisiones de " MasterChef Celebrity 3" que tienen cierta tranquilidad en su desarrollo, por lo que los participantes suelen divertirse con el conductor y los jurados. Así ocurrió con Santiago del Moro, quien se acopló a Charlotte Caniggia, una de las más destacadas a la hora de vestirse en la competencia.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia optó por un look que incluyó unos anteojos de sol de gran tamaño. A la mediática le tocó hacer equipo con Juariu y Joaquín Levinton, por lo que recibió ayuda de ambos con consejos sobre la preparación de su desafío. Sin embargo, lo curioso llegó con la visita del conductor del ciclo de Telefe.

Mientras el cantante cocinaba, Del Moro consultó como venía la situación en su estación. Mientras charlaban, tomó prestado los lentes de la modelo y no dudó en divertirse y anunciar que estaban en un super martes de "MasterChef Celebrity 3". La arenga del locutor no terminó allí, ya que las redes sociales replicaron su particular imagen.

A través de Twitter, un usuario recordó un personaje muy querido de los dibujos animados. "Del Moro y su homenaje a Johnny Bravo", escribieron junto con dos imágenes que los comparaban y evidenciaban el parecido.

Del Moro y su homenaje a Johnny Bravo #MasterChefArgentina pic.twitter.com/CWEt5PJ2CM — Toni Famélico (@Toni44602321) December 15, 2021

Es evidente que el conductor tiene gran relación con los participantes, en especial con los más carismáticos. En este caso, el equipo de Juariu, Charlotte y Levinton parecía ideal para acoplarse en un momento distendido.

