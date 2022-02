" MasterChef Celebrity 3" busca innovar cada noche que sale en el aire de Telefe. Ante el aumento de casos de Coronavirus en los participantes, decidieron realizar "La semana de oro" con algunas de las celebridades que siguen en camino en el reality de cocina. La emisión del jueves traía muchas expectativas por lo decisivo que significaba.

Luego de una semana muy competitiva, Catherine Fulop, Paulo Kablan y Mica Viciconte fueron los finalistas. El premio era de $200.000, además del delantal dorado que ofrecía inmunidad de eliminación durante una semana. Esto hizo que los tres intenten mostrar su mejor versión para impresionar a los jurados del programa.

.

Tal como se esperaba, hubo preparaciones especiales que requirieron un gran esfuerzo de los famosos, mientras el resto alentaba desde el balcón. Tomás Fonzi, Joaquín Levinton, Mery del Cerro y Denise Dumas quedaron en el camino, por lo que ayudaron a sus compañeros con algunos consejos y aportaron mucha diversión.

El jurado destacó los tres platos, por lo que no fue una fácil decisión en la noche de Telefe. El tercer lugar fue para Paulo Kablan, quien se quedó en la puerta de la definición para tener tranquilidad en la próxima semana. Fiel a su estilo, se tomó a buena manera el veredicto de los jueces de la competencia.

Mica Viciconte, la gran ganadora de la semana de oro en " MasterChef Celebrity 3".

Finalmente, la ganadora fue Mica Viciconte. El festejo de la modelo no faltó, por lo que se expresó más que feliz después del anuncio de Germán Martitegui. "No lo puedo creer", expresó al principio. Después, la madre de Luca comentó: "El Martín Fierro. Me sentí un Martín Fierro".