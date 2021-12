Este domingo se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en " MasterChef Celebrity 3" y hubo participantes que la enfrentaron por primera vez, como es el caso de Mica Viciconte quien, ante los nervios de su primer desafío que la puede llevar a abandonar el certamen de cocina, tuvo una pesadilla la noche anterior.

"¿Alguien no pudo dormir anoche?", preguntó Santiago del Moro a los concursantes Sabrina Garciarena, Paula "Peque" Pareto, Tití Fernández, Viciconte, Tomás Fonzi y Charlotte Caniggia. Fue en ese entonces cuando la novia de Fabián Cubero soltó: "No, no dormí".

"A las cuatro de la mañana soñé que se me caía toda la preparacion que tenía hecha. Me levanté a los gritos, Fabián se despertó, un desastre", reveló la futura mamá.

"Fue una premonición. Pobre Fabián", expresaron sus compañeros. Acto seguido, la participante manifestó: "Si va a ser así todos los domingo, me retiro".

¡Mirá el video de Mica Viciconte en " MasterChef Celebrity 3"!