Mica Viciconte aparece como una de las grandes candidatas de " MasterChef Celebrity 3" desde que comenzó el certamen. Con las instancias finales cada vez más cerca, la pareja de Fabián Cubero está cada vez más afianzada en el programa, aunque atraviesa un complicado momento.

Tal como reveló en una charla con Santiago del Moro, el embarazo le pasó factura a la modelo. La ex "Combate" anunció que está en la dulce espera hace meses en el ciclo de Telefe, por lo que se esperaba que en algún momento se retire, aunque ocurrió lo contrario. De todos modos, se sinceró sobre su bajo nivel en las últimas emisiones.

.

El formato de juego de la semana es que todos los días se entregaron estrellas con el objetivo de tener beneficios en la parte final del programa. La futura madre de Luca Cubero no pudo quedarse con ninguna, por lo que el conductor tuvo curiosidad.

Mica Viciconte habló sobre su embarazo.

"Se ve que no estuve muy conectada. No puedo dormir, me patea, me molesta, se me clava a un costado. Me pasan algunas cositas pero no son excusas", se sinceró sobre el tránsito de su primer embarazo. Lo que siempre tuvo claro son sus ganas de permanecer en " MasterChef Celebrity 3", a pesar de sus malestares.

Mica Viciconte parece estar enfocada y así le comentó entre risas al conductor: "Yo sigo a morir. Si sale el bebé, sigo acá cocinando con el nene". Lo cierto es que quedan pocos días del ciclo de cocina, por lo que no puede desconcentrarse por la exigencia de los jurados.