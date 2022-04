Este lunes se llevó a cabo la gran final de " MasterChef Celebrity 3" y Mica Viciconte se convirtió en la ganadora tras competir con Tomás Fonzi. El inicio de la competencia arrancó el domingo y fue cuando los participantes debieron enfrentarse al último desafío del reality conducido por Santiago del Moro.

"Tengo los mismos nervios del primer día. Arranca el reloj y tengo que poner quinta", reveló Viciconte ante los expertos de la cocina. Mientra que Fonzi, declaró: "Me enfrento con la rival más difícil que me ha podido tocar".

Los rivales debieron presentar ante Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui un menú de tres pasos en 90 minutos y el lunes recibieron la devolución final.

Mica presentó unas mollejas y tuvo el visto bueno del jurado. "Felicitaciones", le dijo Germán. Mientras que Betular expresó: "Muy buen plato". Por su parte, Tomás preparó una carne y gustó ante los profesionales de la cocina. "Qué difícil está noche. Por ahora los dos están espectacular", agregó Damián. "Perfección", exclamó Donato.

El ganador de " MasterChef Celebrity 3" se llevó $1.500.000.

Llegaron los postres y el momento final. El último plato de ambos fue presentado y degustado por los expertos. Fonzi realizó un sambayón, con una crema batida y frutas asadas. "Llegó el final de mi hilo conductor y están mi mamá y mi papá", explicó el actor con respecto a sus platos, los cuáles fueron creados en representación de sus seres queridos.

Vicionte preparó un cremoso de chocolate con salsa de frutos rojos y un crocante. "Me encantó", aclamó Donato. Y Martitegui la felicitó: "Te manejaste como una profesional. Sos un resultado de esfuerzo y práctica".

Tomás Fonzi y Mica Viciconte, los finalistas de " MasterChef Celebrity 3".

El momento final llegó y el jurado anunció quién es el ganador de " MasterChef Celebrity 3". "El ganador o ganadora de la tercera temporada de MasterChef Celebrity es Mica Viciconte", dijo el jurado.

"Las cosas con sacrificio, esfuerzo y perseverancia se pueden", expresó la nueva ganadora del certamen con mucha emoción.

"Mujer te admiro y te felicito de corazón", la alentó del Moro. Acto seguido, le dio la palabra: "La gente se pensó que no lloraba. Ahora tengo tres personas que admiro profundamente, aprendí muchísimo".

"Santi me caes muy bien, no te conocía. Tomi me encantó competir con vos, nunca estuve en una competencia con tanta buena onda. Gracias a mi familia y ahora a mi bebé en camino", cerró entre lágrimas Mica Viciconte, la gran campeona de " MasterChef Celebrity 3".

Por su parte, Fonzi felicitó a su contrincante y expresó: "No me siento perdedor".

La gran final de " MasterChef Celebrity 3" arrasó con el rating

La final de " MasterChef Celebrity 3" con Mica Viciconte y Tomás Fonzi hizo picos de 18.7 puntos de rating, frente a "El Hotel de los Famosos" que sus picos fueron de 9.4.

¡Mirá las fotos de la final de " MasterChef Celebrity 3"!