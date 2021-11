Después de mucha expectativa de todos los fanáticos, " MasterChef Celebrity 3" debutó en la pantalla de Telefe y estuvo acompañado por el comienzo de la temporada de llanto por parte de los participantes del reality gastronómico conducido por Santiago del Moro.

Si bien fue tan solo el segundo programa de esta nueva edición, Mery del Cerro no pudo evitar soltar algunas lágrimas durante su devolución después de cocinar junto a Denise Dumas, Juariu, Tomás Fonzi, Joaquín Levinton, Mica Viciconte, José Luis Gioia, "El Negro" Enrique.

Los jurados de la competencia culinaria, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, presentaron un desafío "estético" con dos cajas misteriosas, una llena de alimentos blancos y otra con colores, para que pudieran crear un plato colorido y sabroso.

En ese sentido, la ex actriz de "Casi Ángeles" presentó un lenguado con cebolla y pimiento acompañado por un huevo frito, papa rosti, champiñones salteados y crema de verdeo, una creación no tan colorida.

El fallido primer plato de Mery del Cerro en " MasterChef Celebrity 3".

Entonces, el dueño de "Tegui" criticó y le preguntó por las papas: “Una de las tareas de hoy era usar color y yo no lo veo”. Sin dudar, Mery lanzó: “¿Por qué? ¿Cuál sería el tema de la papa rosti?”. “No es la actitud para que empecemos nuestra relación”, retó el jurado frente a las cámaras.

.

Una vez que los jurados finalizaron su dura crítica, Santiago del Moro llamó la atención de la actriz por unas pequeñas lágrimas en sus hojos: “¿Qué pasa, Mery? ¿Te sentís superada por la competencia?”.

“No, nada. Con toda esta información. Creí que me iba a ir mejor. No lo probé, solo alguna cosita por separado. Lo que yo creí que estaba bien, evidentemente no lo está. Acá falta mucho más y un poco me angustié”, finalizó Mery del Cerro en " MasterChef Celebrity 3".

¡Mirá las lágrimas de Mery del Cerro en " MasterChef Celebrity 3"!