" MasterChef Celebrity 3" pone a prueba a muchas celebridades, aunque esto no le quita el sentido del humor a la mayoría. Justamente en el staff del programa hay varios comediantes, por lo que tienen reacciones que hacen reír al resto de los integrantes del reality de cocina.

La temporada que sigue su desarrollo noche a noche en la pantalla de Telefe tuvo una incorporación inesperada en medio de la competencia. Malena Guinzburg reemplazó por algunos episodios a Mica Viciconte pero su actitud convenció al jurado para que se quede como una participante más.

.

Si bien hubo cierta resistencia por parte de sus comentarios, la comediante no pasa desapercibida, ya sea por sus preparaciones o por sus humoradas. La emisión del martes presentó un gran desafío para los famosos, en especial por la utilización de carnes poco convencionales.

Malena Guinzburg sorprendió en " MasterChef Celebrity 3":

Gracias a su ubicación, le tocó cocinar una vizcacha pero eso no fue lo llamativo. La participante recordó una etapa de su vida y causó gran impresión en los presentes. "Me tocó vizcacha. Así me llamaban de chica", explicó entre risas. Claro que no quedó ahí y Paulo Kablan se animó a profundizar en la memoria de la hija de Jorge Guinzburg.

"Contá por qué", expresó tentado. Fiel a su estilo, Malena replicó con una gran sonrisa en " MasterChef Celebrity 3": "Y, ¿por qué va a ser, bolud...?". El apodo hace referencia al estrabismo que tiene la comediante, cosa que toma con humor y lo compartió en el estudio de grabación.