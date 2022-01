Malena Guinzburg fue la última participante que ingresó a " MasterChef Celebrity 3", a pocos meses de que finalice el reality conducido por Santiago del Moro. Por está razón, se le consultó cómo tomaron sus compañeros su inicio en el programa y respondió que el que no está muy contento es Joaquín Levinton y se lo hizo notar.

La hija de Jorge Guinzburg, se sometió a las preguntas de la China Kruger en "Viajechef" y le preguntó: "¿Tuviste alguna rispidez o recibiste mala onda de alguno de tus compañeros?". Ante esto, la humorista respondió: "Sentí un poquito de miradas de 'Ah, bueno, acá a mitad del concurso puede entrar cualquiera'".

.

Frente a la respuesta que recibió la conductora del programa, le repreguntó cómo se sentía con todo esto y su invitada respondió: "No pasa nada, pero tal vez Joaquín es el más reacio a la nueva incorporación. Primero me preguntó '¿Quién sos?'. Y le dije 'Es una pregunta muy filosófica'. '¿Sos famosa?', me dijo", contó el momento que vivió con el cantante de "Turf".

Se la notaba un poco irritada al hablar del tema y por esa razón decidió que no quería hablar más del tema y cerró diciendo: "Yo no sé cuán contento está con mi incorporación". La China notó eso y decidió seguir con las otras preguntas que tenía pensado para la humorista.

Malena Guinzburg la nueva participante de " MasterChef Celebrity 3".

Además, la participante del concurso de cocina, se mostró muy sorprendida con su incorporación ya que ella iba a hacer el reemplazo de Mica Viciconte y terminó siendo parte del programa.

¡Mirá el video donde Malena Guinzburg cuenta la recibida que le hizo Joaquín Levinton a " MasterChef Celebrity 3"!