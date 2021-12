A pesar de haber tenido una medalla dorada en su poder, Tití Fernández debió competir en la gala de eliminación de " MasterChef Celebrity 3" tras no estar presente durante la semana por otro proyecto laboral y tristemente fue eliminado del reality gastronómico conducido por Santiago del Moro.

Acompañado por Mica Viciconte, Tomás Fonzi, Charlotte Caniggia, Sabrina Garciarena y Paula "Peque" Pareto, los seis participantes debieron realizar dos complicados desafíos en una hora y media.

Para la primera entrega, el periodista deportivo presentó una pechuga de pollo con puré de papas y vinagreta de manzana que no sorprendió mucho al jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Tití Fernández fue eliminado de " MasterChef Celebrity 3".

Después, Fernández eligió entregar una entraña con espárragos, papas aplastadas, brócoli y crema de puerro, plato que le valió quedar mano a mano con Tomás Fonzi, enfrentamiento que terminó con la eliminación de Tití.

Antes de abandonar el reality, el participante debió hacer entrega de su medalla de oro para que pueda recibir el beneficio en la próxima gala y Tití eligió a su gran amiga, la actriz Luisa Albinoni.

“¿Cómo no se la voy a dar a ella? Además, los dos veteranos tenemos que defender la parada”, expresó el comunicador de 70 años sobre su amistad con la vedette. A raiz de las declaraciones del periodista, Charlotte Caniggia no pudo evitar preguntarse por su vínculo: "Yo creo que se conocen de otra vida. Algo pasó ahí. Donde hubo fuego, cenizas quedaron".

Tití cerró su participación en " MasterChef Celebrity 3" al agradecer a todos: “Gracias todos. A ellos y a los que ya no están. Y a los jurados que son cracks, son capos, son tipos que enseñan. Me voy con todo el dolor del mundo. Les juro por Dios que yo tenía ganas de quedarme algunas semanas más. Lo que yo he disfrutado acá, no se puede imaginar”.

