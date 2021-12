Juariu se hizo conocida por "stalkear" a los famosos. Poco a poco, sus chismes iban tomando más repercusión y todos los portales de espectáculos estaban hablando de lo que ella publicaba. Tal es su fama que logró llegar a ser una de los integrantes de " MasterChef Celebrity 3".

Pero no todo es color de rosas, ya que la influencer aprovechó la cantidad de seguidores que tiene para mandarle un mensaje de advertencia y concientización a todas las mujeres que la admiran. La tucumana, hace 4 años atrás, tuvo cáncer de mama y el 3 de diciembre se cumple un aniversario más de que se detectó "una bolita" en uno de sus pechos.

Frente a esto, compartió una publicación en su cuenta de Instagram en donde deja ver una de sus cicatrices y debajo de la imagen se puede leer todo lo que tuvo que atravesar. "Por estas fechas hace 4 años me toque un Bultito en la teta derecha. Me preocupé porque nunca antes me lo había tocado. Fui al médico inmediatamente", comenzó escribiendo la cocinera de "MasterChef Celebrity 3".

Además, contó cómo fue todo el proceso que tuvo que vivir durante ese tiempo y cómo lo afrontó. "Venía de un año muy difícil (o eso creía yo) hasta que llegó el cáncer a demostrarme que es lo que realmente importa. A bajarme a la realidad. Un sacudón amargo que hoy a la distancia creo que supe sacarle el lado positivo (si es que lo tiene) de lo qué pasó. Y es que se convirtió en mi cable tierra", reflexionó.

Juariu en " MasterChef Celebrity 3".

Asimismo, antes de terminar de escribir sus últimas líneas, le recordó a todas las mujeres hacerse el chequeo anual y que con un estudio se pueden salvar muchas vidas. "El 90% de las mujeres que se lo detectan a tiempo SE CURAN. No te dejes estar", finalizó Juariu.