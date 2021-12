Un tenso momento se vivió el domingo en la gala de eliminación de " MasterChef Celebrity 3" cuando Juariu y Mica Viciconte cruzaron picantes palabras apenas arrancó el ciclo de cocina y se convirtieron en protagonistas de la noche.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro recordó que el jueves pasado la acusaron a la periodista de "falta de códigos" por gozar la derrota del equipo contrario, en referencia a la actitud de la novia de Fabián Cubero.

Al respecto, Juariu soltó en su propia defensa y contra su compañera: "Vos también te hubieses puesto contenta". "Sí, pero aplaudo al rival", respondió Viciconte. Acto seguido recordó las palabras de la tucumana: "'No aplaudan que le tienen que ir mal'".

Fue en ese entonces cuando Juaiu lanzó sin filtro y provocó la ira de su adversaria: "Vos sos la llorona, no me jodas". Ante la sorpresa de la ex "Combate", se justificó: "Las tucumanas somos bien picantes".

