Con el paso de los episodios en " MasterChef Celebrity 3", la exigencia va creciendo para los famosos que compiten en el reality gastronómico conducido por Santiago del Moro. Si bien recién comienza la tercera temporada, los jurados son cada vez más detallistas con los participantes, por lo que no dudan en remarcar pequeños errores.

Este fue el caso de Vicky Braier, o más conocida como Juariu. Acompañada por Titi Fernández, Charlotte Caniggia, Luisa Albinoni, Gaston Soffriti y la Tigresa Acuña, los famosos tuvieron que preparar una parrillada, uno de los platos típicos de la gastronomía argentina.

Bife de chorizo con mermelada de chile y endivias acompañado por portobellos con vinagreta fue el plato que la ex panelista de "Bendita" presentó ante el jurado, compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Aunque parecía que los chefs estaban contentos con la comida, Juariu advirtió que tenía "mucho picante" como en su provincia, Tucumán.

Juariu se pasó con el picante en " MasterChef Celebrity 3".

En orden, Betular, De Santis y Martitegui fueron degustando el plato de la "investigadora de famosos" y no pudieron evitar reaccionar de forma hilarante. “En Tucumán se come bien picante”, justificó Braier a lo que el chef de "Tegui" respondió: “Yo estuve en Tucumán, todos estuvimos, no mientas”.

En ese sentido, el jurado de "Bake Off 2021" intentó realizar su devolución pero Germán comenzó a sufrir un ataque de tos debido al picante. “¡Maté al jurado! Soy como una fan que viene a Masterchef con el plan de matarlos”, expresó entre risas Juariu en el detrás de cámara.

A pesar del picante, el jurado coincidió en que la participante se lució con su parrillada y Santiago del Moro la felicitó por su constancia en el certamen: “Hace platos que llaman la atención, le pueden salir mejor o peor, pero tiene una búsqueda”.

¡Mirá el plato de Juariu con el que casi asesina al jurado de " MasterChef Celebrity 3"!