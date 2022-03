" MasterChef Celebrity 3" tuvo varias sorpresas a lo largo del ciclo. Una de ellas es Juariu, quien apareció como una de las participantes con perfil más bajo entre todas las celebridades convocadas para la nueva temporada. Sin embargo, se conoce poco sobre su vida personal y comenzó a revelar datos.

Si bien está casada hace varios, la periodista no se suele mostrar con su esposo en las redes sociales aunque tiene un motivo. Lo cierto es que su pareja no disfruta de la televisión y mucho menos de los perfiles en las distintas aplicaciones, algo que lo convierte en una incógnita.

Durante una charla con Santiago del Moro mientras cocinaba, la ex panelista de "Bendita" brindó algunos datos sobre su pareja. "¿A quién le querés agradecer por estar acá? ¿Quién te hace el aguante?", consultó el conductor. Por su parte, Juariu no dudó: "Mi marido Gustavo. Odia la tele, las redes pero me hace el aguante mal".

Además, la influencer agregó: "Algún día lo tengo que traer, él no quiere saber nada con la tele pero la gente lo tiene que conocer". A la hora de destacar algunos aspectos, la periodista no escatimó en elogios: "Tiene todo, la verdad. Es muy buena persona, es cariñoso, está atento, es lindo".

Juariu junto a su Gustavo, su esposo.

El perfil bajo que mantiene la pareja hace que muchos de los seguidores de la tucumana se pregunten por él, aunque Juariu comenzó a largar algunos datos en " MasterChef Celebrity 3".