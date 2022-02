" MasterChef Celebrity 3" tiene gran variedad en los participantes de la temporada. Una de las que se destaca es Juariu, quien saltó a la fama por ser experta en redes sociales y revelar romances de celebridades. Esto se puede trasladar al reality de cocina, por lo que hay cierto respeto a su alrededor.

Todos los famosos intentan deslumbrar a los jurados. Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular no son fáciles de impresionar, aunque la periodista encontró una manera de tener a uno de ellos a su merced. El último mencionado se sinceró ante ella, por lo que expuso algunos movimientos en sus perfiles.

.

Durante una visita a la estación, el pastelero aprovechó para consultarle a Juariu. "Eh, yo no quiero tener problemas. No me estás averiguando nada, ¿no?", se sinceró el juez de la competencia. Fiel a su estilo, Vicky Braier arremetió: "Hay cosas, Betular, vos sabés".

Juariu y una picante advertencia para Damián Betular.

Como si fuera poco, luego del intercambió, la ex panelista de "Bendita" realizó una picante amenaza: "Ya sabés a quien no tenés que sacar". El jurado se quedó sin palabras al retirarse y ella agregó frente a las cámaras: "Betular, vos y yo sabemos de esos likes".

Claro que eso no le alcanzará a la periodista, por lo que deberá ganarse su permanencia con sus comidas. Incluso ya fue eliminada semanas atrás, aunque logró volver al reality por ganar el repechaje habitual de cada temporada.