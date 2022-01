Después de reemplazar a Mica Viciconte en " MasterChef Celebrity 3", Malena Guinzburg pidió quedarse como participante en el reality gastronómico conducido por Santiago del Moro, y tras una exigente prueba, la actriz recibió el visto bueno.

Sorprendentemente, Joaquín Levinton no estuvo muy de acuerdo con la admisión de la hija de Jorge Guinzburg en la competencia, y la propia comediante se dio cuenta: “Sentí un poquito de miradas de ‘ah, bueno, acá a mitad del concurso puede entrar cualquiera’. No pasa nada, pero tal vez Joaquín es el más reacio a la nueva incorporación. Primero me preguntó ‘¿quién sos?’. Y le dije ‘es una pregunta muy filosófica’. ‘¿Sos famosa?’, me dijo”.

Sin embargo, la mala onda entre el líder de Turf y la humorista se vio recién en la noche del martes cuando Guinzburg tuvo que robar 10 ingredientes de sus compañeros y eligió sacarle cinco a Levinton. “Me voy a vengar de Malena, yo no soy rencoroso, pero esta vez aunque no llega al odio, está casi cerca”, expresó el artista en el detrás de cámara.

Malena Guinzburg y Joaquín Levinton comenzaron su vínculo con el pie izquierdo.

Luego, como si fuese una broma mala, los enemigos tuvieron que conformar un equipo para cocinar juntos contra Catherine Fulop y Luisa Albinoni; y La Peque Pareto junto a Juariu. “Son las típicas bromas que hace Dios”, lamentó el cantante.

.

Con el objetivo de hacer una torta vertical con masa de pionono y un relleno a libre elección en 70 minutos, Levinton y Guinzburg se pusieron manos a la obra y comentaron: “Levinton me nombra capitana, es decir que es una dictadura donde el dictador me nombra capitana a mí, sin posibilidad de debate ni acotación. Vamos a ganar, vamos a hacer historia”.

Mientras que se enfrentaban al desafío, la productora le preguntó "¿Ya me querés?” a su compañero, a lo que Joaquín se sinceró: “De a poco”. Finalmente, la dupla decoró su torta "patria" con un merengue blanco y celeste, como la bandera argentina: “Nuestra versión tiene algo que no tienen todos los dulces, un cariño patrio, y esa belleza exótica de las cosas feas”.

La gran torta patria de Joaquín Levinton y Malena Guinzburg!

Frente a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, Malena explicó su creación pastelera: “Es como nuestro país, que puede estar pasando un mal momento, puede estar chocado, pero por dentro tiene gente maravillosa, unida, y es más, la grieta que había entre Joaquín y yo se unió por esta torta”.

De esa forma, Malena y Joaquín se fundieron en un gran abrazo, logrando que el jurado se conmoviera y elogiara su producto final: “Sin dudas es como la Argentina, estamos igual; pero cuando lo probás te preguntás cómo hicieron para que tenga ese sabor porque el pionono es como una nube”.

Gracias a su trabajo en " MasterChef Celebrity 3", el dúo ganó las medallas de oro y plata. “Este es el momento más groso de mi vida. Mirá mamá lo que conseguí, te la voy a mostrar”, cerró Joaquín. Por su lado, Guizburg agradeció el buen equipo: “Nos arreglamos bien, yo ya lo considero un gran amigo”.

¡Mirá el gran trabajo de Joaquín Levinton y Malena Guinzburg en " MasterChef Celebrity 3"!