" MasterChef Celebrity 3" ya tiene a sus principales candidatos, al menos los más queridos por el público. Dentro de esa categoría, el nombre que más aparece en redes sociales es Joaquín Levinton. El cantante de Turf no pasa desapercibido en la competencia y es el más ocurrente frente a los jurados.

Hasta el momento, el artista siempre tenía un as bajo la manga durante la devolución que hacían los jueces de sus preparaciones. Sin embargo, esta vez cambió y se animó a encabezar una apertura muy particular en la emisión del jueves por la noche. El músico apareció con una guitarra colgada de su cuerpo pero no terminó allí, ya que se esperaba que la use.

.

Apenas Santiago del Moro saludó a los televidentes y presentó a los participantes de la velada, aparecieron las celebridades. Levinton estaba a la cabeza con su instrumento, por lo que aprovechó para interpretar uno de sus hits, aunque con una clara modificación en referencia al programa de Telefe.

Junto con Tomás Fonzi y Gastón Soffritti, cantaron "Yo no me quiero casar, ¿y usted?" frente a los jurados y el conductor. El grupo de participantes entonó: "No tengo tiempo para hacer un pollo al horno ideal, qué aburrido debe ser ser jurado en MasterChef con lo que les doy de comer, todo lo que hagamos esperamos que les caiga bien". Ante esto, Damián Betular no pudo contener su risa por la ocurrencia que tuvieron.

La divertida aparición que tuvo el cantante de Turf demostró que es uno de los favoritos de los televidentes. Ya tuvo otras frases que serán recordadas, aunque espera destacarse también con sus preparaciones en las cocinas del estudio de grabación.

¡Mirá la canción de Joaquín Levinton sobre " MasterChef Celebrity 3"!