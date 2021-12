En la noche del lunes, los participantes de " MasterChef Celebrity 3" debieron enfrentarse a un desafío complicado: cocinar en equipo pero separados por una gran pared por lo que debieron comunicarse a los gritos y a ciegas.

Una de las duplas estuvo conformada por Paula "La Peque" Pareto y Charlotte Caniggia, quienes eligieron preparar lemon pies iguales. Después de una hora en las cocinas, la deportista y la mediática se enfrentaron a los exigentes jurados, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Los chefs destacaron que “entre las dos hicieron una lemon pie”, ya que Charlotte se lució en la crema y el merengue mientras que "La Peque" consiguió una gran masa. Fue entonces que Germán se refirió específicamente a la modelo y "la retó".

El jurado de " MasterChef Celebrity 3" fulminó a Peque Pareto y Charlotte Caniggia.

“Charlotte, es el segundo día que vos tenés esta actitud poco productiva y poco positiva. Uno no se puede enfrentar a cocinar para gente así. No quiero decir a quién me hacés acordar. Las recetas están para seguirlas y el trabajo en equipo es en equipo", expresó el jurado de " MasterChef Celebrity 3" ante la sorpresa de todos.

“¿A mi hermano? ¡Ah, ok!”, contestó Caniggia con una sonrisa ante la mención de su hermano mellizo. Sin embargo, detrás de cámara se mostró un poco más molesta: “No es verdad lo que dice Germán. Hay días alegres, y días no alegres en los que uno está más serio”.

Alex Caniggia tuvo una picante participación en la segunda temporada de la competencia culinaria y su desenlace fue un tanto polémico ya que incluyó versiones de renuncia... ¿o desvinculación?

