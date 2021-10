Cada vez falta menos para que las cocinas de " MasterChef Celebrity 3" se vuelvan a encender. Día a día se van conociendo los diferentes famosos que participarán y buscarán ganarse, aún más, el corazón de los televidentes. La lista de competidores es de 16 nombres y se siguen sumando confirmados.

En el caso de Florencia Torrente, fueron sus propios fanáticos los que empezaron a generar un fogoneo en la producción para que la llamen en una de las ediciones anteriores. Tanta fue la insistencia y los mensajes que enviaron, que decidieron poner un pasacalles en la puerta de Telefe.

El pasacalle que pusieron los seguidores de Florencia Torrente frente a Telefe.

En una entrevista para la revista "Pronto" recordó el pedido de sus seguidores: "Ay, sí, ¡son tan lindos! Ya les dije que los amo pero que no gasten más en pasacalles y que compren dólares con ese dinero".

A pesar de las ganas de sus fanáticos, la actriz contó que no podrá ser parte del proyecto ya que está comprometida con filmar una película que se hará en el sur. "Me parece espectacular el programa, soy fan, me vi todas las temporadas pero la realidad es que ahora no me volvieron a llamar. Aparte no podría porque ahora estoy a punto de arrancar una película en breve y ya me estoy por ir al sur a rodar".

.

Además, la hija de Araceli González contó que el año pasado la habían convocado para estar en el reality, pero no en está ocasión. "Cuando me convocaron el año pasado, no acepté porque recién terminaba de hacer el Cantando, me estaba mudando, tenía a mi perrito que se estaba muriendo, mi tío estaba internado y era una situación de la vida muy particular. La realidad es esa y de diciembre a febrero fueron meses muy difíciles y necesitaba estar con mi familia" le contó a Nicolás Peralta.