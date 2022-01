La noche del martes en " MasterChef Celebrity 3" estuvo repleta de picanteo y malas vibras entre Malena Guinzburg, quien debutó como participante oficial, y otros de los famosos concursando en el reality gastronómico, como Joaquín Levinton y Mica Viciconte.

Todo comenzó cuando todos los participantes recibieron cajas llenas de ingredientes menos la hija de Jorge Guinzburg, quien como se encontraba primera en la fila de las estaciones debió robar diez alimentos de sus compañeros. Además de contar con la posibilidad de sacarle todo a uno o distribuir las cantidades de acuerdo a su estrategia.

De esa forma, la actriz se ganó un nuevo enemigo ya que fue directamente a la caja del vocalista de "Turf" y le robó cinco ingredientes. “Es un golpe bajo, le saca las aromáticas, que las usamos para todo, y le saca la trucha, jodida Malena. Me sorprende que Malena juegue así tan fuerte de entrada; ganarse enemigos desde ahora no está tan bueno... porque cuando seamos poquitos, ahí te quiero ver”, expresó Mica Viciconte detrás de cámara. Paulo Kablan hizo reír a todos con su comentario "policial": “Joaquín ha sido víctima de un cuento del tío: le robaron todo”.

Malena Guinzburg le robó todo a Joaquín Levinton y se ganó un nuevo enemigo.

Restándole importancia a la falta de ingredientes, Levinton le pidió ayuda y consejos a la pareja de Fabián Cubero: “Ya está, el pescado es una complicación, tiene muchas espinas, hacé algo más simple y ya vas a tener revancha”.

“Joaquín había dicho que no se encariñó conmigo todavía, así que no tengo nada que perder”, destacó la productora en un intento por justificar su accionar. Muy picante, Joaquín le hizo un pase de factura por su incorporación tardía a la competencia: “Y vas bárbaro para que me encariñe. Es injusto que vos vengas así de un día par el otro y de repente participes”.

Joaquín Levinton le juró venganza a Malena Guinzburg.

La comediante intentó defenderse de los comentarios: “Yo no tengo la culpa de ser la nueva, yo quiero integrarme, quiero que me quieran, pero me odia Joaquín”. Sin dudar, el cantante arremetió nuevamente y prometió venganza: “Me voy a vengar de Malena, yo no soy rencoroso, pero esta vez aunque no llega al odio, está casi cerca”.

Muy sincera como siempre, Viciconte comentó en el duelo entre sus compañeros: “Yo también le hubiera sacado los diez ingredientes a Joaquín, porque así como lo ves, avanza y avanza; a mí no me va el personaje de ‘yo no sé nada’ y después sigue pasando de ronda, hay que tener cuidado con Levinton”.

Malena Guinzburg no explicó por qué le robó todo a Joaquín Levinton en " MasterChef Celebrity 3".

Al momento de presentar su plato, Malena sorprendió con su dedicatoria: “Le puse ‘Para Joaquín’”. Entonces, Germán Martitegui recordó el pez "Raúl" del artista e hizo una sugerencia: “La novia de Raúl”. “Yo le puse a un pez Raúl, podría ser Raulita esta”, opinó Malena sin dar crédito. Indignado, Levinton sentenció: “Se está colgando de mis tetas. ¿Me viene a copiar a mi? Ahora sí esto es personal”.

Finalmente, el cantante explicó lo que él hubiese hecho en su lugar y le dedicó un picante mensaje a su "enemiga": “Le sacaría un poco a cada uno para no joder a nadie, esa es mi manera de ser. Malena, te ganaste un enemigo poderoso; estoy enojado porque no puedo creer tanto rencor y resentimiento. La cocina es un elemento de amor, así que el que no ama, que no cocine”.

¡Mirá el picante cruce entre Joaquín Levinton y Malena Guinzburg!