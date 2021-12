Joaquín Levinton protagonizó una noche complicada en " MasterChef Celebrity 3". En vísperas de fiestas, el participante preparó un vitel toné y tuvo algunos tensos momentos que pusieron en duda su continuidad en el certamen.

Mientras el cantante cocinaba su receta, les dio de probar a Paulo Kablan y Tomás Fonzi la salsa de la preparación. Fue en ese entonces cuando tuvo una dura advertencia por parte de su compañero. "Saboreala a ver qué te parece", le dijo el rockero al periodista. "Tirá la cuchara que te van a matar", reaccionó rápidamente el periodista. No obstante, agregó: "Tiene gusto a vitel toné, está un poco líquido me parece".

"Vos también Tomi, probá de mi salsita", incitó Levinton al actor. "La cuchara no la metas de vuelta", volvió a advertirle Kablan. No obstante, las cámaras del programa nunca focalizaron en el cubierto y se desconoce si descartó las ya utilizadas. "A Charlotte no la hice probar mi salsita, pobrecita", disparó el artista.

Pero la verdadera complicación de la noche fue cuando recibió el reto de Germán Martitegui. El chef le reclamó la forma en que cortó unas frutas para agregarlas a una compotera donde todos los participantes sumaron su porción de ensalada de frutas comunitaria.

"Joaquín, cuando uno hace un trabajo en equipo, que es un esfuerzo coordinado de mucha gente que se dividen las tareas, con una fruta cada una, todos tienen que dar lo mejor de sí, y yo te vi poner pedazos enormes enteros de manzana, de durazno arrancado el carozo con una displicencia aberrante, la verdad es una falta de respeto a todos tus compañeros, porque todos habían hecho los cortes no bien, pero al menos con un poco de onda. Y vos pensaste que nadie se iba a dar cuenta", manifestó el jurado de la competencia.

Para rematar, y antes de darla la devolución final, expresó firme: "Yo por ejemplo puedo llegar a echar a un cocinero, es una conducta muy reprochable".

