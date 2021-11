En " MasterChef Celebrity 3" están invitando a los antiguos participantes para que ayuden a los nuevos famosos que están en competencia. El lunes 15 de noviembre fue la primera gala de eliminación y como participación especial fue Analía Franchin. La idea fue que la subcampeona ayude a los concursantes a apreparar milanesas.

Finalmente, José Luis Gioia no terminó convenciendo al jurado y fue el primer eliminado. Ante esto, el capocómico fue a "Flor de Equipo" y allí tuvo un altercado con su colega, quien lo tildó de "soberbio". Luego le respondería en "Por si las moscas", un programa radial.

.

El actor salió a hablar ya que no le gustó el comentario que le hizo la ex participante de "MasterChef Celebrity" y dijo: "Estoy muy cansado y no soy de mirar tutoriales y el que es muy estudioso es Titi Fernández. 'Sos soberbio' me tira la Franchín, la que nos enseñó a hacer milanesa. Hay gente que mataría por estar en ese programa, pero yo no".

Y agregó: "Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se le dicen a los colegas, la soberbia no pasa porque no estudies para Masterchef, tendría que haberle contestado 'si soy soberbio no estaría sentado al lado tuyo'".

José Luis Gioia en la gala de eliminación de " MasterChef Celebrity 3".

Dejando de lado la discusión, dio su punto de vista de quienes cree que serán los participantes que pueden llegar lejos en la competencia y dijo: "A Luisa Albinoni le tengo mucha fe, y a Tomás Fonzi también. A la Peque Pareto la veo bien y tiene mucha voluntad de aprendizaje".

¡Mirá el video de José Luis Giogia discutiendo con Analía Franchín por " MasterChef Celebrity 3"!