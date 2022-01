Charlotte Caniggia fue la última eliminada de " MasterChef Celebrity 3". Frente a esto, su hermano Alex salió a defenderla. Asimismo, en el programa de Robertito Funes, "ViajeChef", la hija del ex futbolista repitió una polémica frase que le repite su Marian.a Nannis

El conductor del programa le preguntó por su familia y cómo se llevan con la cocina y aseguró que nadie cocina. Además, hizo referencia a que su madre todo el tiempo le insiste para que regresé a vivir a Europa.

.

Frente a esto dijo: "Mi mamá me dice que me vuelva para allá (a Marbella, España). Me dice ‘¿qué cara... hacés cocinando, hija?'", comenzó diciendo la reciente eliminada. Y agregó: "La verdad es que tiene razón. 'Las mujeres lindas no cocinamos'".

Frente a la frase que le dice su madre, Charlotte miró a la cámara y le habló a los televidentes. "Mujer, usted que está en su casa, mireme y no cocine. Que cocine su marido, usted póngase la tanga y ya está. Póngase linda y basta de ser esclava", dijo la invitada de Funes y mostró estar en total acuerdo con los dichos de su mamá.

Charlotte Caniggia en " MasterChef Celebrity 3".

Ante los dichos de la hermana de Alex Caniggia todos se quedaron sorprendidos. Ella con su carisma de siempre, disfrutó de su participación en " MasterChef Celebrity 3" y ahora está descansando en México con su novio.

¡Mirá el video de Charlotte Caniggia repitiendo la frase de su madre!