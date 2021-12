Está claro que Charlotte Caniggia es una de las celebridades más particulares que hay en " MasterChef Celebrity 3". Su estilo sincero, pero no menos polémico, hace que las risas no falten cuando está en el estudio de Telefe. Así ocurrió durante la emisión del jueves, donde sorprendió con su look para preparar lo pedido por los jurados.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia apareció con un vestido de un oso en la parte trasera de su cuerpo. Claro que esto no pasó desapercibido para Santiago del Moro, quien pidió que desfile con su extravagante look frente a sus compañeros.

"Esto en realidad es un oso que va para adelante. El oso me acompaña y espero que me traiga suerte". explicó frente a las cámaras. Sin embargo, el conductor del reality se sinceró y le dio un consejo que no tomó en primera instancia. Del Moro le explicó que podía ser peligroso su vestido para trabajar cerca del fuego, como ocurre habitualmente.

Fiel a su estilo, Charlotte Caniggia se mostró despreocupada y detalló sus prioridades. "No me molesta. Yo le doy mucha importancia a mis looks porque es super importante estar linda, ¿o no?", comentó con mucha sinceridad. Más allá de que no pasa desapercibida, tiene notables fallas en las cocinas por lo que le cuesta mantener dentro de la competencia de Telefe.

Cabe recordar que había mucha expectativa por su rendimiento, en especial por el antecedente familiar que hay en el programa. Durante la primera temporada, Alex Caniggia participó y se destacó, aunque decidió renunciar de un día para el otro.