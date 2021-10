Benjamín Amadeo pasó por el programa "No es tan tarde" de Germán Paoloski en Telefe y sorprendió a varios cuando confesó su gran fanatismo por el reality " MasterChef Celebrity 3", próximo a estrenar su nueva temporada en noviembre.

"Yo miro mucho Masterchef", reveló el actor. El conductor entonces le preguntó por qué no lo llamaron para participar y Amadeo explicó: "Estoy haciendo música y no puedo, pero me gusta cocinar."

Luego, contó el motivo por el cual es tan apasionado del programa: "Tengo un problema con Masterchef Celebrity. Soy como medio fanático del jurado y tengo cierta obsesión con pequeños momentos de ellos, lo he comentando con mis amigos que han participado del programa, como por ejemplo Cande Vetrano".

Y prosiguió: "Estoy fascinado con la manera en que Damián Betular enumera cuando hace devoluciones". Acto seguido, el actor realizó una demostración que generó muchas risas en el estudio: "Prueba y hace: 'La ganache está bien, tiene esponjosidad, tiene picor, tiene sabor, tiene humedad, tiene blancura. Me gusta'".

Damián Betular suele ser tendencia por sus cómicas ocurrencias.

Obviamente no faltaron las imitaciones del resto de los jurados del certamen de cocina, Germán Martitegui y Donato De Santis . Por su parte, Amadeo concluyó: "Me encanta, debo decir que mi favorito es Betular. Domina la mirada a cámara como si fuese un actor de 'The Office', como una especie de astro. No viste que se acerca a la mesa y dice "¿Cortaste el pepino? No llegás, ¡no llegás!".

¡Mirá la graciosa imitación que hizo Benjamín Amadeo de Damián Betular!