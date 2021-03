La última gala de eliminación de " MasterChef Celebrity 2" fue de extrema dificultad ya que tuvieron que seguir el paso a paso de una complicada receta de Germán Martitegui que incluía ranas y distintos acompañamientos. Muchos tuvieron resultados buenos pero Flavia Palmiero no, por lo que tuvo que abandonar el reality gastronómico por decisión del jurado.

Flavia Palmiero fue eliminada de " MasterChef Celebrity 2".

Además de la conductora eliminada, los participantes elegidos para estar entre los peores cocineros de la semana fueron Claudia Fontán, Gerogina Barbarossa, Cande Vetrano, Gastón Dalmau, Sol Pérez, Fernando Carlos y Andrea Rincón.

.

Rincón tuvo un muy buen desempeño en el desafío pero en el día jueves, cuando fue sentenciada a presentarse en la gala de eliminación, se mostró muy enojada por los resultados de su plato y se enojó con los jurados, especialmente con el chef de "Tegui".

Algunos de los participantes de " MasterChef Celebrity 2" antes de la eliminación.

Debido a su actitud en el último programa, la actriz se disculpó con todos e hizo un me culpa respecto su actitud durante la devolución del domingo. Sin embargo, Damián Betular minimizó su accionar y expresó que lo mejor es “aceptar cuando a uno le va mal”.

En la misma línea, el jurado pastelero decidió aprovechar su mensaje de introspección para pegarle a su compañero Martitegui por la vez que lo rechazó cuando quiso trabajar en su cocina: “Él no me tomó en el restaurant cuando me tenía que tomar y acá estoy”.

El gracioso pase de factura de Damián Betular a Germán Martitegui.

¡Mirá el gracioso momento entre Damián Betular y Germán Martitegui!