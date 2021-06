El martes por la noche, para llevarse la estrella del día en " MasterChef Celebrity 2", los semifinalistas tuvieron que hacer platos con carnes salvajes y hubo varios buenos platos. Pero entre los destacados, estuvo el de Sol Pérez, que debió cocinar una extravagante gallina negra.

Durante una subasta inicial, los famosos compitieron por quién se llevaba cada tipo de carne sacrificando minutos para cocinar. La segunda en llevarse su ingrediente fue Sol, aunque no pudo evitar su impresión al ver de cerca la carne oscura del animal y hasta pegó un grito.

Pero a pesar de la conmoción y no conocer cómo debía tratar la carne, terminó siendo uno de los mejores platos de la noche.

Tras nombrar "Tengo la gallina negra" a su plato, en referencia a la canción de Juanes, presentó su carne junto a un caldo picante de verduras.

Damián Betular fue el primero en degustar la preparación y sintió lo "picante", haciendo una expresión que a Pérez no sintió que fuera buena.

"Me impresionó un poco que cuando le saqué la piel seguía siendo negra", comentó a Donato de Santis la participante.

Luego, el jurado le hizo la devolución. "Ya era sofisticada la gallina negra. El caldo es una perfección de perfumes y sabores. El golpe del picante qe sentís desaparece y queda rico en la boca", comenzó diciendo Damián.

Donato de Santis expresó: "Sos muy buena alumna. Tuviste una gran interpretación, la más profesional de todo lo que probamos y está muy bien cocida la carne. Felicitaciones".

Y Germán Martitegui cerró con un gran halago y un consejo: "El punto de la carne está perfecto, el caldo tiene un sabor espectacular. Es uno de los mejores platos que has hecho. Lo único que me da pena es que vos no comas todo esto, yo te recomiendo que pruebes todo esto porque tenés un talento para cocinar que está buenísimo, entonces, ¡probalo!".

Finalmente, ganó por primera vez la estrella debido a su gran plato.

Mirá la devolución del jurado a la gallina negra de Sol Pérez