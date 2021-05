Un nuevo escándalo ocurrió en las grabaciones de " MasterChef Celebrity 2" y puso como protagonistas a María O’Donnell y Claudia Fontán. La periodista descubrió haciendo trampa a su compañera y ¡la denunció!

Así lo informaron este lunes por la tarde en "Intrusos" y brindaron detalles del hecho. Al respecto, Virginia Gallardo contó: "Se cortó la grabación un minuto, y fue como que yo me encuentre a Marcela Baños en el baño con el celular mirando recetas. Y alguien dijo, ah, no. Yo hago las cosas bien, no voy por atrás, no busco ayuda…".

Tras sus declaraciones, Rodrigo Lussich reveló el nombre de las participantes y fue concreto. "María O’Donnel fue al baño en un alto de la grabación y vio que estaba Claudia Fontán copiando una receta", declaró.

Entonces Virginia manifestó que "se armó con lío la producción" porque María "fue a denunciar un fraude" y la Gunda "no dijo nada".

¡Tremendo!